Abel diz que palavrão no relatório é mentira e até fala em algemas

Abel Ferreira fez a antevisão ao jogo com o Nacional e recordou expulsão em Portimão, que o impediu de estar no banco frente ao Aves, para a Taça de Portugal. O treinador minhoto foi castigado pelo Conselho de Disciplina por ter dito "onde é que a bola saiu, c...?".

O Nacional: "É um jogo difícil perante um adversário que está a atravessar um bom momento, com uma ideia de jogo bem cimentada. Estão reunidas as condições para um bom espetáculo e um grande desafio. Somos equilibrados em todos os momentos e temos que anular os pontos fortes do adversário, explorando os pontos mais fracos. Só tivemos dois dias para preparar este jogo, mas vamos estar focados nas nossas tarefas individuais e questões táticas, jogando parta vencer".

O adversário mais fresco? "Uma equipa que tem uma semana limpa para preparar um jogo está, naturalmente, em melhores condições. Vamos procurar esbater essa desigualdade com o nosso jogo coletivo".

A acumulação de jogos e a Choupana: "Desde dezembro que fazemos muitas viagens. Temos tido uma atenção redobrada em relação à recuperação dos jogadores. Temos que analisar tudo muito bem para depois decidirmos quem está em melhor forma, fazendo uma gestão coerente dos nossos recursos. Na Choupana o terreno é normalmente pesado e escorregadio. Temos que nos adaptar rapidamente a essas condições, mas estamos preparados. Temos recursos suficientes para este jogo e a ambição de juntar mais três pontos aos que já temos".

O ataque fraco do Nacional: "Olhando para a classificação, percebo que o Nacional está a atravessar um bom momento. A última derrota deles, frente ao Belenenses, foi injusta tendo por base o que fizeram. Enviaram duas bolas aos ferros. Sabemos bem as dificuldades que nos esperam, tal como o adversário conhece bem o nosso futebol".

Diogo Figueiras é candidato a render Marcelo Goiano? "Teremos que fazer essa alteração por causa do castigo do Goiano, mas não quero dizer quem vai jogar, porque todos os pormenores contam nesta fase da época. Jogará um lateral".

Como acompanhou, a partir da bancada, a vitória sobre o Aves: "Viram por que razão fui expulso? Vou brincar um bocadinho com isto: esta equipa até joga sem treinador. Só depende da sua ideia de jogo e competência. Vamos continuar focados naquilo que controlamos, valorizando o espetáculo. Não fui expulso pelo conteúdo, foi pela forma. O palavrão que está no relatório é mentira, o resto é verdade. Ele (o árbitro) disse-me que fui expulso por ter gesticulado. Eu prometo que não vou voltar a gesticular. Se fui expulso por gesticular, a partir de agora vou ver os jogos com algemas e mãos atrás das costas. Temos que perceber que um jogo envolve emoções. Há que valorizar o espetáculo e os jogadores é que são protagonistas. Não devemos abusar da autoridade. Aconteceu o mesmo com o Pepa. Devemos é ser melhores, incluindo os árbitros, com o auxílio do VAR".

A crítica a Wilson Eduardo em Portimão: "Estamos a meio da época e temos jogadores a baterem recordes. Não estamos a falar só de um jogador. A minha função é valorizar o espetáculo, o clube e os jogadores. Se tiver que ser exigente, interventivo e carinhoso, terei de ser assim a cada momento. O rendimento da equipa tem a ver com o compromisso dos jogadores. Estamos a falar do Wilson Eduardo, do Pablo Santos, do Novais e Tiago Sá, entre outros. Temos que estar no 'red line' das nossas exigências, acreditando que o melhor de nós está para chegar".

Final four da Taça da Liga disputada pelos quatro primeiros no campeonato: "A diferença de nós para os três grandes e para os outros é a mesma. Temos recursos completamente diferentes, a todos os níveis. Mas temos muita ambição e estamos onde queríamos. Encaramos cada jogo como sendo o mais importante. Vejam as diferenças e a competência do nosso trabalho. Sabemos bem o que queremos e o que fizemos até aqui. Vamos continuar comprometidos, jogando do primeiro ao último segundo para vencer, com o máximo empenho. Esse tem sido o nosso segredo".