Abel e o plano: "Canalizar toda a energia, assobios e provocações"

Abel Ferreira, treinador do Braga, fez a antevisão ao jogo de sexta-feira com o Vitória de Guimarães.

Gestão de emoções: "Não podemos alterar os nossos comportamentos, temos que continuar a ser coerentes, independentemente do nosso adversário. É um jogo de emoções, sobretudo para fora, e de sentimentos individuais. Só controlamos o nosso plano de jogo e temos que ajustar a nossa ansiedade de modo a podermos pensar e executar bem, sendo agressivos no bom sentido e jogando com paixão. Temos que respeitar seja qual o adversário, mas a nossa missão é sempre a mesma, reconhecendo que há uma rivalidade entre os dois clubes, mas que seja de forma sadia, com respeito. Temos que proporcionar bons espetáculo e julgo que estão reunidas as condições para que amanhã se assista a um grande jogo de futebol".

Os 0-5 da época passada: "Não vivemos com o passado, vivemos só com o presente. Cada jogo é único e irrepetível, com duas equipas com o mesmo desejo de ganhar. É um jogo quente para homens de cabeça fria. A minha equipa terá de canalizar toda a energia, assobios e provocações para o plano de jogo, jogando para vencer".

Favoritismo: "Favoritismo do V. Guimarães? Não comento o que dizem os meus colegas sem os ouvir. O que vale é aquilo que temos que fazer no jogo, passando das palavras aos atos. Queremos passar tudo o que treinámos para a ação, sendo fiéis à nossa identidade, plano de jogo e compromisso. O que gosto mesmo é de estar lá dentro, jogando para vencer, dentro das quatros linhas".

Conversa no balneário: "Zero. Não tive qualquer conversa com os jogadores sobre os 0-5 da época passada".

Rivalidade: "Acredito sinceramente que há mais coisas que nos unem do que nos separam no futebol. E a rivalidade é bonita. Deve é ser respeitada. Cada um tem de puxar pelos seus jogadores com comportamos de cidadania. Se o fizermos, prestaremos um bom serviço ao futebol. É isso que espero dos nossos adeptos: respeitem o adversário. É isso que espero dos meus jogadores e é isso que peço aos nossos adeptos. E acredito que do outro lado também há valores e princípios".

O V. Guimarães e Luís Castro: "O V. Guimarães mudou muito, contratou um bom treinador e bons jogadores. Está numa fase de transformação. É uma equipa com identidade e tem vindo a crescer. Quanto a nós, tudo o que fazemos tem a ver com o nosso trabalho diário. São vão poder jogar 11 jogadores, mas o resultado final terá a ver com o trabalho que todos desenvolveram ao longo da semana. Estamos preparados para o desafio. Conheço bem o Luís Castro. Ele sabe que eu o estudo tão bem como ele nos estuda a nós. Do primeiro ao último minuto vamos jogar para vencer. É uma equipa que parte menos a partir do guarda-redes. Vamos desafiá-los dentro das quatro linhas. Acredito que a nossa força vai prevalecer. Dou-me bem com Luís Castro, já partilhámos opiniões dentro e fora do relvado. Vou continuar a respeitá-lo".

Novas dificuldades: "Os jogos são únicos e irrepetíveis. Amanhã será um novo jogo, com jogadores diferentes. Estamos à espera de uma equipa organizada, com uma filosofia bem definida e que também privilegia o futebol de posse".

Esteve dos dois lados como jogador: "É mais o que nos une do que aquilo que nos separa. A paixão pelo clube é semelhante, temos é que respeitar o adversário e puxar pela equipa".

Semana especial? "Foi uma semana igual às outras. Para a comunicação social é que poderá ter sido diferente".