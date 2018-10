Apesar de ter festejado duas vezes no Jamor, entre 2013 e 2018, o Benfica disputou menos três partidas do que o Braga na Taça de Portugal. Sporting (23) e Rio Ave (24) são os rivais dos arsenalistas (25)

As equipas da I Liga entram em cena neste fim de semana na Taça de Portugal e, pelo passado recente, o Braga lidera o grupo dos pesos-pesados. Está ainda longe de fazer sombra a Benfica (26), FC Porto (16), Sporting (16) e até Boavista (cinco) em número de troféus, mas nas últimas cinco épocas praticamente açambarcou a prova, sendo o clube com mais jogos somados: 25. Pelo meio, sob o comando de Paulo Fonseca, conquistou a segunda taça no Jamor (em 2015/16), frente ao FC Porto, cinquenta anos depois de ter feito a festa no mesmo palco, numa final disputada com o V. Setúbal. Só o Rio Ave (24 jogos) está a um jogo da impressionante assiduidade dos bracarenses, surgindo depois Sporting (23), Benfica (22), FC Porto (22) e Aves (21) no ranking dos clubes com mais partidas disputadas na prova-rainha do futebol português entre 2013/14 e 2017/18.

Deste grupo destaca-se o Benfica por ter sido vencedor da Taça de Portugal em 2013/14 e 2016/17, algo que nenhuma das outras equipas com mais jogos na competição logrou nas últimas cinco temporadas. O Braga leva, porém, a dianteira em termos de rodagem e essa vantagem só não se tornou mais significativa porque foi eliminado da prova precocemente nas últimas duas épocas, primeiro nos oitavos de final, frente ao Covilhã, o que custaria o despedimento ao técnico José Peseiro, e depois na quarta eliminatória, contra o Rio Ave, numa partida em que os minhotos se queixaram fortemente do árbitro Tiago Martins por este não ter assinalado um suposto penálti de Cássio sobre Esgaio, por ter anulado um golo a Dyego Sousa e por ter entendido, noutro lance, que a bola não havia ultrapassado por completo a linha da baliza dos vila-condenses. Curiosamente, o mesmo Tiago Martins apitou o recente Braga-Rio Ave, na última jornada do campeonato, e voltaria a enfurecer os arsenalistas, especialmente Wilson Eduardo, punido com dois jogos de suspensão por palavras ao juiz da AF Lisboa.

Mesmo sem a disponibilidade de Wilson Eduardo e também de Esgaio (suspenso um jogo por expulsão) para a deslocação a Felgueiras, a verdade é que este Braga não é para brincadeiras na Taça. Em 2013/14, era afastado somente nas meias-finais; nas duas épocas seguintes, disputaria as finais, ambas decididas nos penáltis, com Marafona a vestir o fato de super-herói na segunda.

Karoglan foi pedra no sapato de Jesus



Em quatro jogos oficiais, o Braga nunca perdeu contra o Felgueiras, aquele que ainda não tinha o 1932 no nome. Era o Felgueiras de Jorge Jesus e o croata Karoglan foi uma espécie de pedra no sapato do treinador, pois marcou em três dos quatro jogos disputados, dos quais resultaram duas vitórias para os arsenalistas em Braga e dois empates, ambos no Dr. Machado de Matos.

Bilhetes custam três euros



O Braga aposta numa presença massiva dos adeptos em Felgueiras neste domingo e acredita que venderá a totalidade dos três mil bilhetes que recebeu do Felgueiras 1932, todos a três euros. O clube garante ainda a opção de deslocação aos adeptos a troco de quatro euros para sócios e de sete para não sócios, desde que as reservas sejam feitas até às 16h00 de amanhã.