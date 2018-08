A reação de Abel Ferreira à eliminação: "É uma ferida que se abriu"

Treinador do Braga analisou a eliminação arsenalista diante do Zorya, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Análise da eliminatória e objetivo falhado: "A primeira coisa a fazer é assumir o objetivo perdido. Fomos melhores nos dois jogos, mas o futebol tem destas coisas. Nem sempre a melhor equipa vence, temos que assumir que é um objetivo falhado, mas o futebol tem destas coisas. É na adversidade que se vê a união. É mais um desafio para nós. É duro, é algo que queríamos muito. Jogámos com um adversário com muitas valias, que cria muitas dificuldades aos adversários... Mas hoje [quinta-feira] não fomos felizes. Temos que levantar a cabeça e vou repetir: é na adversidade que se vê a união. Temos que pensar em recuperar já os jogadores, a quem quero deixar uma mensagem: nem sempre executámos bem, mas não podemos negar o empenho de nenhum deles".

Razões da eliminação: "Temos que fazer as perguntas mágicas, perceber o que se passou e ver o que vamos fazer no pós-jogo. Temos que pensar já no próximo jogo".

Falta de sorte: "Eu sou muito honesto. Mesmo sem rever e ainda a quente, sem poder fazer uma análise mais absoluta, não fomos felizes. O nosso adversário fez muitos remates do meio da rua, mas não precisaram de muitas oportunidades para lá chegar [à baliza]. Tivemos as nossas oportunidades. Depois do 1-0 há uma situação para chegarmos ao segundo golo, no 2-1 igual, mas o futebol é isto. Por muito que custe, é uma ferida que hoje se abriu. É um desafio que temos e acredito que mesmo assim estamos todos juntos".

Responsabilidade nas provas internas: "A responsabilidade é sempre a mesma, é chegar com a convicção de que damos o melhor a cada treino. Os jogadores deram o seu melhor, mas nem sempre tomámos a melhor opção. Queríamos muito passar esta eliminatória, mas este ano vamos ter que ficar por aqui. É triste para nós, para os nossos adeptos. Mas é hora de provar que na adversidade podemos estar todos juntos. Domingo temos um jogo para dar a resposta".