A Pedreira celebra 15 anos: recorde a história do estádio do Braga

O Estádio Municipal de Braga foi inaugurado a 30 de dezembro de 2003 com um jogo particular entre o Braga e o Celta de Vigo, vencido pelos arsenalistas por 1-0, com um golo de Paulo Jorge

O Estádio Municipal de Braga comemora neste domingo 15 anos de existência. A infraestrutura desportiva, palco de dois jogos do Euro'2004 e de todas as partidas disputados pelo Braga sempre que a equipa é visitada, foi edificada na encosta do Monte Castro, num espaço que outrora chegou a ser uma pedreira, tendo valido ao arquiteto português Eduardo Souto Moura, o autor do projeto, a conquista do Prémio Pritzker 2011 - só comparável aos óscares de Hollywood pela importância que tem. A inauguração, a 30 de dezembro de 2003, foi assinalada com um jogo particular entre o Braga e o Celta de Vigo, vencido pelos minhotos (1-0), com um golo do capitão Paulo Jorge, na sequência de um canto.

Com capacidade para 30 286 lugares, o estádio apenas tem duas bancadas laterais e a sua cobertura inspirou-se nas "pontes construídas pela civilização Inca" no Peru e na pala do Pavilhão de Portugal existente no Parque Expo, concebido pelo arquiteto Siza Vieira, mestre precisamente de Souto Moura. O custo total das obras ascendeu os 161 milhões de euros, sendo este o estádio mais caro, por lugar, de todos os novos erguidos para o Europeu de 2004.