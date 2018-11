Perguntas sobre o Braga antes do jogo com o FC Porto com respostas da Redação

O editor Carlos Pereira Santos responde a questões em torno do Braga que este sábado, no Dragão, defronta o FC Porto no jogo grande da 10ª jornada da I Liga.

FC Porto e Braga são líderes da I Liga com 21 pontos. O vencedor desta noite no Estádio do Dragão isola-se na frente do campeonato, o empate deixa as equipas ao alcance do Sporting, que defronta o Chaves no domingo.

As perguntas

1. Qual o objetivo do Braga para o jogo deste sábado com o FC Porto no Estádio do Dragão?

2. Este é um jogo importante para o Braga?

O FC Porto e o Sporting de Braga discutem , no estádio do Dragão, a liderança da I Liga, em jogo da 10.ª jornada da prova.

Líderes com 21 pontos, o vencedor do embate isola-se na frente do campeonato, sendo que o empate mantém as duas equipas na frente da prova, mas com a possibilidade de serem alcançadas pelo Sporting, caso vença no domingo na receção ao Chaves.