Interesse de outros clubes, inclusive portugueses, pôs em risco Bruma no Braga

Extremo internacional português já é oficialmente jogador do clube minhoto em definitivo.

A contratação de Bruma pelo Braga, oficializada na tarde desta quarta-feira, ficou alinhavada no final de maio, num encontro de António Salvador com as patentes máximas do Fenerbahce. A operação, todavia, ainda esteve risco por alegadas intromissões de outros emblemas, inclusive alguns de Portugal, e ações de elementos ligados à estrutura do Fenerbahce.

Em razão de tudo o que foi acontecendo, António Salvador e o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, estabeleceram ontem um novo acordo, na prática os moldes de um novo contrato, que resultaram no agrado de todas as partes, mesmo que Bruma já estivesse acertado para se mudar, em definitivo, para Braga, desde 28 de maio.

O vínculo é válido até 2027 e o internacional português de 28 anos fica com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.