Injeção de capital do fundo que controla o PSG em análise no Braga

António Salvador já reuniu com o Fundo Soberano do Catar

O mesmo fundo que controla o PSG está disposto a injetar capital na SAD. Em abril, António Salvador discutiu o assunto em Doha. Se o plano de investimento catari for para a frente, o Braga poderá ganhar uma capacidade financeira superior, que lhe permita ter uma equipa mais ambiciosa e a lutar pelo título de campeão.

O Fundo Soberano do Catar, o mesmo que controla o PSG, mostrou interesse em investir na SAD do Braga e a ideia já levou António Salvador a viajar para Doha e a fazer depois escala em Paris, em finais de abril, para discutir o assunto com os responsáveis cataris. Nesta altura, pelo que apurou O JOGO, não está tomada qualquer decisão, mas o tema está a ser alvo de avaliação e poderá ganhar contornos mais específicos em breve.