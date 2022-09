Imprensa espanhola aponta Abel Ruiz ao Mundial'2022: "Um homem ligado ao golo"

Avançado voltou a Braga depois de ter marcado três golos em dois jogos pela seleção de sub-21 de Espanha. Exibições do jogador arsenalista pela seleção de sub-21 levaram a Imprensa espanhola a elogiá-lo e a apontá-lo ao lote de 23 jogadores que vão marcar presença na fase final do Mundial do Catar.

Abel Ruiz vai cumprir na sexta-feira o jogo 100 pelo Braga, clube onde cumpre a quarta época. Um jogo que surge numa altura em que o avançado atravessa um grande momento, moralizado pelos três golos que marcou pela seleção de sub-21 da Espanha. Depois de ter bisado com a Roménia (4-1), marcou mais um golo anteontem, frente à Noruega (3-0).

A exibição de Abel Ruiz teve um impacto enorme na Imprensa espanhola e há quem o aponte "à seleção principal e ao Mundial do Catar", como escreve o jornal AS. Aquele diário destaca ainda que "o atacante do Braga fechou uma semana mágica com a seleção de sub-21".

Já a Marca dedica ao avançado um texto enorme. "Abel Ruiz, um homem ligado ao golo", pode ler-se no título, recordando que o jogador, de 22 anos, marcou dez golos na última dezena de jogos pela Rojita. "Recebe de costas para a baliza contrária, ganha espaço nas costas, faz desmarcações de forma constante, supera os duelos com os centrais, dá velocidade ao jogo e marca golos. É este o reflexo dos números de um Abel Ruiz que se prepara para ser um dos grandes avançados do futebol espanhol nos próximos anos", escreve o jornal Marca, destacando ainda o facto de o jogador não sentir "a responsabilidade de ser capitão da geração de futebolistas que mais triunfos deu ao futebol espanhol."

Os 51 golos que marcou pelos sub-21 fazem de Abel Ruiz o sexto jogador espanhol com mais golos em todas as seleções jovens, atrás de nomes como Raúl González (61 golos), Fernando Torres (60), David Villa (59), David Silva (58) e Morata (58).

De regresso a Braga, prepara o jogo de amanhã contra o FC Porto, num palco onde já bisou, em 2020/21, e contribuiu para a vitória (3-2) que carimbou a passagem à final da Taça de Portugal, que viria a ser conquistada pelos arsenalistas.