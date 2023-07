Idalécio Dias renova pelo Braga

Extremo de 19 anos está na pré-época do Braga B

Idalécio Dias renovou contrato com o Braga, até 2026. O extremo, de 19 anos, está integrado na pré-temporada da equipa B após na época passada ter atuado pelos Sub-23.

"Esta renovação significa que o SC Braga acredita no trabalho que tenho feito até aqui. É um sentimento de enorme orgulho e quero continuar a crescer como jogador e como pessoa, aliando as minhas metas pessoais às da equipa, ajudando-a a conseguir os objetivos coletivos", afirmou aos meios de comunicação do clube.