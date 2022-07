Ibiza poderá comprar Zé Carlos por 2,5 M€

Empréstimo do defesa ao clube da segunda divisão espanhola foi oficializado na segunda-feira

O empréstimo de Zé Carlos ao Ibiza, válido por uma temporada, foi oficializado na segunda-feira. O defesa-direito, 23 anos, era pretendido também pelo Gil Vicente, depois de uma época bem sucedida em Barcelos, mas a SAD bracarense optou por negociar com o emblema que compete na segunda divisão espanhola, que ficou com uma opção de compra do passe de 2,5 milhões de euros, decisão a ser tomada no final da próxima época.

Há dois anos, recorde-se, a contratação de Zé Carlos ao Leixões custou cerca de 200 mil euros. O empréstimo do jogador teve a concordância de Artur Jorge, que deu preferência a Fabiano e ao reforço espanhol Víctor Gómez como opções para o lado direito da defesa bracarense.

Equipa B em estágio

Na segunda-feira, em Leça, a equipa B deu início a um estágio de preparação com a duração de seis dias, que vai ter como pontos altos os jogos com o Torreense, na quarta-feira, e com o Chaves, no sábado, ambos marcados para o Complexo Desportivo de Fão. Sob a orientação de Custódio, os bês arsenalistas preparam uma nova participação na Liga 3, tendo agora entrado na terceira semana de preparação.