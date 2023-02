Declarações de António Salvador, presidente do Braga, aos jornalistas, após a vitória sobre o Benfica nos penáltis, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Três grandes equipas em campo: "Foi uma vitória justa, jogo longo, com duas grandes equipas. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, contra uma grande equipa, mas foi uma vitória justa do Braga. Os jogadores estão de parabéns e a massa associativa que apoiou, ajudou que equipa ultrapassasse a eliminatória. Houve três grandes equipas em campo: o Braga, o Benfica e a equipa de arbitragem. Vocês é que analisam e comentam as arbitragens. Vocês sabem arbitragem que foi. Foi uma grande arbitragem. A expulsão não deixa dúvidas, é uma expulsão clara, o jogador vai ao tornozelo, podia ter acabado a época para o jogador. Três grandes equipas em campo."

Data do jogo: "Temos vindo trabalhar, também temos tido percalços. Este jogo já acabou e o foco é no próximo domingo. Temos mais uma final. Um jogo muito difícil, com pouco tempo de recuperação, não consigo perceber como jogámos no sábado e não jogámos ontem. Jogámos hoje, quando vamos jogar no domingo e depois temos outro jogo na quinta-feira. Não se defende as equipas que jogam nas competições europeias. Há uma desigualdade nas equipas que estão na Europa. Deviam ter uma atenção mais. Este jogo devia ter sido jogado ontem. Vamos preparar num jogo que não se pode preparar."

O que se pode esperar do Braga: "O que podemos prometer é que estes jogadores vão ter compromisso, que se dispute cada jogo para vencer, jogo a jogo. O campeonato é uma maratona, no fim é quando se faz as contas."

Pizzi e Bruma eram as peças que faltavam? "São duas peças que fazem parte do plantel, estão para ajudar. Todos são importantes, esperamos que nos venham ajudar."