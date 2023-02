Horta supera Geraldes e João Mário e é o melhor jogador de janeiro da Liga Bwin

Distinção promovida pelo Sindicato dos Jogadores.

Ricardo Horta, capitão do Braga, foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro da Liga Bwin, numa distinção promovida pelo Sindicato dos Jogadores.

O internacional português, com 16,22 por cento dos votos, bateu a concorrência de Francisco Geraldes, do Estoril, com 13,10 por cento, e João Mário, do Benfica, com 12,13 por cento.

Horta fez dois golos e uma assistência, ajudando às vitórias do emblema minhoto sobre Boavista (1-0) e Santa Clara (4-0).