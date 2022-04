Horta após a eliminação no Ibrox: "É um orgulho ser capitão desta equipa"

Declarações do jogador do Braga, no final do encontro com o Rangers (3-1), que ditou a eliminação dos arsenalistas da Liga Europa

Jogo e eliminação: "Sabíamos que o Rangers ia entrar forte. Queríamos contrariar, mas infelizmente já perdíamos ao primeiro minuto. Depois, há a expulsão e o penálti e vamos para o intervalo com a ideia que podíamos voltar a entrar. Foi isso que fizemos. Lutámos, sofremos. É um orgulho ser capitão desta equipa, estamos de parabéns."

Contrariedades e inferioridade numérica: "Penálti e expulsão mandaram-nos abaixo. Lutámos com 10, com nove e com oito lutaríamos na mesma."

Campanha na Liga Europa: "Foi uma excelente campanha. Queríamos mais. Infelizmente, as circunstâncias do jogo não permitiram isso."

Arbitragem: "Não quero estar a entrar em casos de arbitragem. Houve uma falta sobre Tormena, fora da área, e o árbitro, a seguir, marcou uma dentro da área."