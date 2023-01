História sai à casa: Braga com histórico favorável nos dérbis com o Vitória

Em estado de graça, após as goleadas ao Benfica e Santa Clara, os bracarenses estão habituados a ganhar nas visitas do rival Vitória. O Braga avança para o segundo dérbi da época, frente ao V. Guimarães, estimulado pelo fator casa. Como anfitriões, em jogos da Taça de Portugal, os arsenalistas apenas foram batidos em 1979/80.

O Braga ergueu-se das cinzas provocadas pelo acidente de Alvalade, na Taça da Liga, de forma retumbante, com vitórias categóricas sobre o Benfica e o Santa Clara, para o campeonato, e aguarda o reencontro de quarta-feira com o rival Vitória de Guimarães, desta vez para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, aconchegado por um histórico de jogos amplamente favorável.

Em 73 partidas disputadas em Braga, os arsenalistas contabilizam 45 vitórias contra 15 derrotas, sendo necessário recuar até 23 de dezembro de 1979 para encontrar o único desaire imposto pelo Vitória (1-2) no estádio rival numa eliminatória da Taça de Portugal.

De volta ao segundo lugar da liga, agora valorizado por oferecer uma entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada, o Braga bateu o Vitória logo à quinta jornada (por 1-0, com golo de Tormena aos 90"+8"), precisamente na Pedreira, enquadrando esse jogo numa admirável série de oito jogos a ganhar, e agora conta fazer xeque-mate na prova rainha do futebol português, a projetar uma nova presença na final e uma possível quarta conquista, depois dos êxitos em 1965/66, 2015/16 e 2020/21. Na última vez que os dois clubes se defrontaram em Braga (2001/02), para a Taça (estava em jogo a quinta eliminatória), os bracarenses, comandados por Manuel Cajuda, venceram por 2-1 (graças a um bis de Barata) e com Artur Jorge como suplente não utilizado, alinhando como titulares, no centro da defesa, Ricardo Rocha e Idalécio.

Sem que a rivalidade esmorecesse, muito mudou. No caso do Braga, sob a presidência de António Salvador, passou de apenas uma Taça de Portugal conquistada para três, juntando ainda mais três troféus ao museu: duas Taças da Liga e uma Intertoto. Já Artur Jorge virou treinador da equipa principal e conta chegar longe na Taça, como expressou no rescaldo do triunfo sobre o Santa Clara. "É um jogo diferente. Queremos vencer para continuar em prova, com a chama de um dérbi, mas equilibrados e capazes para dar boa resposta", referiu.