Herdeiros de Galeno: saída do brasileiro abre espaço para jovens da formação

Pelo histórico recente de decisões de Carvalhal, Moura é o principal beneficiado com a partida de Galeno e Buta é visto como uma solução a curto/médio prazo. Roger e Falé também estão à espreita.

Sétimo jogador mais utilizado por Carlos Carvalhal esta época e melhor marcador da fase de grupos da Liga Europa, com seis golos, tantos como Toko Ekambi (Lyon), Galeno deixa uma herança pesada em Braga, depois de ter sido contratado pelo FC Porto, mas ao mesmo tempo abre espaço para a afirmação de outros valores emergentes da formação minhota.

À vista desarmada, e levando em consideração o esquema tático do treinador, que joga com alas que fazem praticamente os corredores inteiros, Moura é o principal beneficiado com a saída do jogador brasileiro, mas há outros atentos e à procura de ocuparem aquele espaço, como Buta, Roger e Miguel Falé.