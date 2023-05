Hassan recorda Taça de Portugal e diz que "gostava de voltar ao Braga"

Avançado egípcio foi um dos heróis da final da Taça de Portugal em 2015/16, ganha contra o FC Porto. Fez uma assistência e marcou um penálti; Apesar de ainda ter contrato com o Olympiacos, Hassan garante que vai estar no Jamor a apoiar o Braga. Espera que Abel Ruiz e Banza marquem numa final que, garante, vai parar Portugal.

Hassan inscreveu o seu nome a letras de ouro na história do Braga, clube que representou durante quatro temporadas. E foi precisamente na primeira época que ajudou a equipa a vencer a Taça de Portugal, em 2015/16. Nessa campanha, marcou 14 golos em 44 jogos, tendo sido titular na final realizada no Jamor, contra o FC Porto. Foi dele a assistência para o primeiro golo, marcado por Rui Fonte, num jogo que terminou com um empate (2-2) nos 90 minutos. E como o vencedor não foi encontrado no prolongamento, houve recurso às grandes penalidades. O agora atacante do Olympiacos contribuiu decisivamente ao concretizar o antepenúltimo penálti, que antecedeu a festa bracarense.

Em entrevista a O JOGO, Hassan recordou com alegria e orgulho a conquista da Taça de Portugal pelo Braga, um clube que guarda no coração. Aproveitando o facto de estar em Portugal a recuperar de uma lesão que sofreu ao serviço dos turcos do Alanyaspor e que levou, inclusive, à desvinculação antecipada do contrato, o avançado aproveitou para se deslocar a Braga no último sábado com o objetivo de assistir ao jogo contra o Paços de Ferreira, uma ocasião para rever os amigos que deixou no clube.