Há uma nova força aérea a abrir fogo no meio-campo do Braga

Racic chegou ao Braga no fecho do mercado de verão

Racic leva dois jogos como titular e destaca-se dos outros médios interiores por dominar nas alturas e rematar com facilidade.

Reforço no fecho das inscrições de verão, Uros Racic começa a impor-se no meio-campo do Braga, justificando cada oportunidade com bom rendimento.

Depois de ter sido suplente utilizado frente a Malmo e Rio Ave, o internacional sérvio emprestado pelo Valência, com opção de compra fixada em cinco milhões de euros, alinhou de início na receção ao Union Berlin e repetiu a dose no jogo seguinte, diante do Vizela, podendo até manter-se como titular frente ao FC Porto, caso Al Musrati não se apresente em condições físicas ideais.