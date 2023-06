"Há 25 anos, a distância entre Braga e FC Porto era bem maior..."

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, em conferência de imprensa de antevisão à final da Taça de Portugal, marcada para domingo (17h15), diante do FC Porto.

Quanto à preparação para a final, pensou em ser mais pragmático do que apostar num futebol atrativo, como tem sido o Braga ao longo da época? Quando jogou conta Conceição enquanto jogadores, há 25 anos, perdeu... "Eu vou considerar como um elogio que tivemos um futebol atrativo e de qualidade. Sabemos que o pragmatismo leva a conquistar decisões e dentro da nossa ideia, não podemos mudar as coisas de um dia para o outro, mas temos uma ideia de jogo definida, com alguns ajustes, mas é importante podermos ser fiéis à nossa matriz e não fugirmos do que vamos fazendo na temporada. Relativamente há 25 anos atrás, a distância entre Braga e FC Porto era bem maior e, mais uma vez, foi uma final intensa e com maior favoritismo no FC Porto, que era a melhor equipa. Na minha altura, foi um jogo histórico e simbólico para nós enquanto jogadores e para mim enquanto capitão do Braga".

Disse que há 25 anos o FC Porto era mais forte. Considera que isso ainda se mantém? Tem os penáltis preparados? "Eu fiz questão de dizer que a distância era maior na altura, mas não em termos de capacidade da equipa no momento. Temos iguais condições de ganhar amanhã e em capacidade de equipa não me parece que haja distancia para criar favoritismo. Nós preparámos tudo e já tivemos uma eliminatória em que isso [desempate por penáltis] aconteceu. Estamos preparados para 90, 120 minutos e grandes penalidades".

O seu filho vai alugar um autocarro para a sua família e entes queridos verem a final. Diria que é o jogo mais importante da sua carreira? "Se não for o mais importante, é um jogo com simbolismo forte. É verdade, a minha família alugou um autocarro e amanhã, de forma natural, vão apoiar o pai, marido, filho... Vou ter muita gente, junto dos adeptos, próxima em termos emocionais. O jogo, pelo simbolismo, será o primeiro título que posso conquistar, tenho jogadores que já conquistaram e isso dá-me confiança numa equipa madura e que poderá conquistar o troféu. Seria fantástico terminar a minha primeira época na I Liga com um troféu".

Tormena e Borja estão aptos para a partida? "Eles treinaram hoje".

