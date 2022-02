Guilherme renovou pelo Braga: "Esperei muito tempo por este momento"

Central de 20 anos renovou até 2025 e ficou com uma cláusula de rescisão de 35 milhões de euros

Guilherme Soares contou, ao site do Braga, que "é um sentimento de orgulho ter renovado o contrato até 2025". "Foi algo que esperei muito tempo, trabalhei para isso e o momento chegou", adiantou o central de 20 anos que ficou com uma cláusula de rescisão de 35 milhões de euros.

Vontade de ganhar espaço no plantel principal

"Vou continuar a fazer o meu trabalho. Quero conquistar o meu espaço no plantel principal e, a partir daí, trabalhar para o mister confiar em mim e dar-me oportunidades".

Equipa principal (fez um jogo esta época, no Dragão, e estreou-se em 2020/21, na I Liga, em Portimão, na última jornada)

"A integração foi fácil. Já conhecia alguns jogadores, colegas da formação e a integração foi muito fácil. O mais importante era dar resposta dentro de campo. Fui dando essa resposta e o grupo acolheu-me da melhor forma".

As luvas de Matheus

"Chateava muito o Matheus porque estava atrás da baliza (era apanha-bolas). Pedi-lhe a camisola e ele disse que não podia dar, então pedi-lhe as luvas e ele acedeu ao meu pedido. Ainda hoje as guardo".

Conselhos aos jovens da Cidade Desportiva

"O conselho que posso dar é trabalhar e esperar pela oportunidade. É verdade que as coisas podem surgir ou podem não surgir, mas temos de ficar com a consciência tranquila de que demos tudo para lá chegar. A decisão depois cabe aos treinadores e à estrutura tomá-la".

Adepto do Braga

"Sou um adepto-jogador, tenho essa exigência de adepto para comigo. Compreendo a exigência da massa associativa porque eu também pertenço a ela, mas como jogador tenho de saber "separar as águas". Sou uma pessoa da cidade, que sente o Clube e que joga no Clube. Isso é uma combinação perfeita".