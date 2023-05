Grande época do Braga alicerçada em várias unidades: oito melhores do que nunca

Bruma e Iuri Medeiros, à direita, têm sido destaques no Braga

A conclusão resulta de número de jogos, predominância no onze, máximo de golos e assistências, reforçando a certeza de que este Braga de alto calibre está pronto a fazer mais história no Jamor.

Com apuramento seguro para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, um quarto pódio nas contas da Liga, uma ida ao Jamor com instinto apurado para a quarta conquista da prova, e um recorde de pontos à mercê na receção ao Paços de Ferreira, este é um Braga com inevitáveis honras históricas, dono de sensações de grandeza inigualáveis.

Há neste plantel vários atletas potenciados para os melhores registos da carreira, sem efeito passageiro.