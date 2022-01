Natural de Paris, Gorby foi um achado para o Braga, que lhe abriu as portas depois de o Nantes o ter rejeitado. Ao fim de quatro meses já falava português. Tem Modric como ídolo e vê Al Musrati como referência

O Braga fez história ao infligir a primeira derrota de Rúben Amorim no campeonato em Alvalade e conseguiu-o com um jogador que, curiosamente, chegou a passar pelas mãos do treinador quando orientava a equipa B dos minhotos.