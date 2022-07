Gorby: "Golo ao Sporting foi o melhor momento da minha carreira"

Médio de 19 anos renovou este domingo até 2027 com o Braga

Visto como uma das maiores promessas da formação bracarense, Gorby renovou este domingo até 2027 com o Braga e, em declarações aos meios do clube, agradeceu a confiança depositada em si.

"Esta renovação significa muito para mim. Quero agradecer ao presidente pela confiança e estou muito feliz por continuar aqui até 2027. Quero continuar a representar e a vestir esta camisola. Gosto muito da cidade, dos adeptos, dos meus colegas, seja na formação ou na equipa principal. Estou muito feliz por estar aqui", admitiu o médio francês, que leva nove jogos ao serviço da equipa principal arsenalista.

Gorby falou ainda sobre o técnico Artur Jorge, que substitui Carlos Carvalhal no comando técnico do Braga e acompanhou o percurso ascendente do jovem até à estreia profissional: "É um treinador que me conhece bem. Era o único treinador que falava francês quando cheguei aos sub-19. Esteve comigo nos sub-19, nos sub-23, na equipa B e agora na equipa principal. É um treinador que eu gosto".

Descrevendo-se como "tímido mas muito tranquilo com bola", Gorby foi convidado a eleger o melhor momento da carreira até ao momento, com a resposta a surgir de rompante: "O meu golo contra o Sporting foi o meu primeiro golo e foi um golo muito importante porque acabámos por ganhar o jogo. Foi o melhor momento da minha carreira", rematou.

Recorde-se que o primeiro e único golo do médio francês pela equipa principal do Braga aconteceu em Alvalade, na 19ª jornada da última edição da Liga Bwin, e selou uma vitória por 2-1 diante do Sporting.