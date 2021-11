Golo de Galeno no Midtjylland-Braga nomeado para melhor da jornada da Liga Europa

O golo de Galeno na derrota do Braga na Dinamarca está nomeado para melhor da quinta jornada da Liga Europa.

O golo de Galeno na derrota do Braga por 3-2, em casa do Midtjylland, está entre os nomeados para melhor da quinta jornada da Liga Europa. O avançado apontou, na altura, o golo do empate, mas os dinamarqueses viriam ainda a marcar, de grande penalidade, o golo da vitória.

Marko Ivanic, do Estrela Vermelha, Moussa Diaby, do Bayer Leverkusen, e James Maddison, do Leicester, também estão nomeados.