"Golo ao FC Porto foi a definição de ironia"

André Castro puxou atrás o filme da época anterior e começou por momento especial no jogo de estreia pelos arsenalistas...

O Braga está a ser uma estimulante aventura para André Castro e teve logo como primeiro episódio um jogo inesquecível, frente ao FC Porto. Tratava-se da estreia com a camisola dos minhotos (2020/21) e ficou marcada por um golo, num disparo de meia distância. "Esse golo foi a definição de ironia. Logo no sorteio, achei engraçada a possibilidade de defrontar o FC Porto naquele que seria o meu primeiro jogo no regresso a Portugal. Quando marquei, até perguntei a mim próprio: "isto está mesmo a acontecer?"", recordou o médio português na estreia do podcast "POD: ser do Braga com Rui Xará".

Ansioso por jogar na Pedreira cheia de adeptos, Castro quer "ver o Braga campeão". O médio guarda boas memórias da Turquia, mas sente-se "mais à vontade" em Portugal e acarinhado pelos adeptos

Com mais de uma década de ligação aos azuis e brancos, desde as camadas jovens, Castro foi ainda desafiado a confessar se gosta mais do FC Porto ou do Braga: "Sou do FC Porto desde que nasci. Identifico-me com tudo o que aprendi lá, mas o que tenho sentido desde que vim para o Braga é mesmo especial, não digo isto para parecer bem". "Gosto muito de estar aqui", juntou, dizendo-se ansioso por jogar na Pedreira com adeptos nas bancadas - situação que ainda não experimentou por se encontrar lesionado. "Ainda não tive um jogo desses, mas sempre senti o carinho deles, especialmente nas redes sociais", referiu.

Assumindo que tem o sonho de "ver o Braga campeão", garantiu que sempre se sentiu "seguro" na Turquia durante os sete anos em que lá esteve, mas sente-se "mais à vontade" em Portugal. "Aqui podes dizer o que quiseres, mas adorei a Turquia. O fanatismo dos adeptos é espetacular e os estádios estão sempre cheios. Vivi momentos espetaculares", recordou.