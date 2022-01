Goleador português e formado na academia: Vitinha concretiza sonho antigo do Braga

Carlos Carvalhal tem no jovem atacante a concretização de um desejo antigo: um goleador português formado no clube. Nem Trincão, que partiu para o Barcelona, marcou tanto

A vitória esmagadora em Arouca (6-0) devolveu ao Braga o estado de graça, empurrado por três golos de Vitinha, 21 anos, um talento que Carlos Carvalhal colheu na academia para onde o miúdo oriundo de Cabeceiras de Basto se mudou nos juniores.

Tão simples de enunciar, o processo implicou, contudo, um longo caminho e um investimento significativo da SAD de António Salvador, que ainda há duas épocas viu emergir Trincão com o mesmo fulgor, rapidamente captado pelo Barcelona. Contar com um ponta-de-lança português formado no clube é uma proeza rara: na lista dos melhores marcadores do clube neste século não se encontra outro como Vitinha.