"Gil Vicente? Também podia perguntar sobre quem está acima, pois aproximámo-nos do Benfica"

Declarações de Carlos Carvalhal, no final do encontro com o Tondela (0-1)

Jovens e David Carmo: "Era importante ganhar. No ano passado fizemos uma vitória espetacular, com um jogo coletivo fantástico, este ano vimos de uma circunstância diferente, de uma competição europeia, de uma viagem de sete a oito horas, praticamente não parámos e era muito importante vencer. É uma vitória da equipa. Estamos muito satisfeitos e a evoluir como equipa. Foi uma vitória do coletivo, do querer muito vencer o jogo e isso é meio caminho andado."

Gil Vicente por perto: "Não estamos muito preocupados em quem está abaixo, também podia perguntar sobre quem está acima, pois aproximamo-nos do Benfica, mas não estamos preocupados nem com quem está abaixo nem acima. Temos muita malta a emergir, outros a voltarem de lesões, com o David Carmo e fico orgulhoso de ver esta malta a crescer. Foi uma vitória muito saborosa."

Sheriff: "Vamos com tudo. É importante a presença dos adeptos, uma presença entusiástica, que catapultem a equipa para a frente, que qualquer erro seja tributado com um aplauso, porque nós acreditamos muito que podemos passar."