Galeno já pediu dupla nacionalidade e pisca o olho à Seleção portuguesa

A jogar em Portugal há mais de seis anos, o extremo brasileiro já iniciou o processo para obter a dupla nacionalidade. Facilitar a transferência para outros campeonatos também é objetivo

Nascido em Barra do Corda, pequena localidade no interior do Estado do Maranhão, Brasil, Wenderson Galeno está a prestes a ganhar a cidadania portuguesa. O processo de naturalização está em vias de ficar concluído e, assim, o extremo do Braga prepara-se para piscar o olho à Seleção Nacional.

A obtenção do passaporte português tem também como objetivo facilitar uma eventual transferência, no futuro, para um campeonato europeu de nível superior.