Galeno é uma das apostas ganhas por Carvalhal: está refinado e mais presente

Atacante converteu-se num ala à medida do 3X4X3 de Carvalhal e evoluiu em vários parâmetros.

O recuo de Galeno para ala esquerdo é uma das apostas ganhas por Carlos Carvalhal.

Primeiro, estranhou-se, incluindo o próprio jogador, habituado a encarar o adversário em zonas mais adiantadas do terreno de jogo; depois, entranhou-se tão bem na mecânica do 3x4x3 idealizado pelo treinador que, nesta altura, partilha com Ricardo Esgaio o primeiro lugar dos atletas do Braga com mais jogos somados nesta época (39), embora com o ala direito a contabilizar mais minutos (3375 contra 2853).