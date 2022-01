Galeno é uma das principais figuras do Braga

Brasileiro não figura entre os convocado

Galeno não está entre os convocados do Braga, que este domingo, a partir das 18 horas, recebe o Moreirense na 20ª jornada da Liga Bwin.

A informação oficial do Braga é que a ausência se deve a questões físicas, semelhantes às que na passada jornada afastaram Iuri Medeiros do embate com o Sporting.

Note-se que o nome do brasileiro tem sido avançado como podendo estar de saída do Braga nesta janela de mercado. O FC Porto foi um dos nomes veiculados.