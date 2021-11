Galeno: "Boa forma? Os meus colegas são a minha motivação"

Declarações do avançado do Braga, autor de um golo no triunfo frente ao Ludogorets (4-2), num jogo da quarta jornada do grupo F da Liga Europa, realizado na 'Pedreira'

Prestação: "Tenho feito o meu trabalho, tudo o que eu quero é ajudar a equipa do Braga. Os meus colegas são a minha motivação. Agora devemos descansar e fazer um grande jogo no próximo domingo [contra o Benfica, na Liga Bwin]."

Dez jogos sem perder: "Vimos a trabalhar forte desde o início da época. Tivemos resultados [empates e derrotas] que não merecíamos. A equipa está de parabéns por não baixar a cabeça."

Tarefa facilitada: "Não há nada fácil. Só o trabalho pode tornar as coisas assim. Estou muito feliz por a cada jogo estar a ajudar. Isso é o mais importante, cumprir objetivos."