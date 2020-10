Gaitán: "Se a ideia de jogo for ter posse de bola, para mim sempre ajuda"

Jogo frente ao Zorya ficou marcado pela titularidade do experiente extremo argentino, após longa paragem, que foi coroada com um golaço na primeira parte do segundo jogo na prova europeia

Análise ao jogo e o regresso: Sim, acho que foi um jogo muito competitivo, digno de prova europeia. A equipa esteve muito forte e estou muito feliz por voltar a jogar e ajudar com um golo. Devo agradecer o apoio que recebi de todos neste tempo em que sofri a lesão, também a equipa sempre me deu moral para recuperar bem e voltar.

Pensamentos antes de jogar: "É muito difícil gerir a ansiedade e ficar de fora de competição. Mas pronto, passou, demorou algum tempo, mais do que o normal e que eu esperava, mas estou feliz por voltar a jogar e ajudar a equipa. Foram muitas as coisas que eu passei. Pouca gente sabe o que tenho passado. Antes do jogo, pensei que ia comemorar por causa do aniversário do meu irmão, a quem envio um abraço forte, e parabéns para ele. Deu-me força."

Ideia de jogo de Carvalhal: "Se a ideia de jogo for ter a posse de bola, para mim sempre ajuda. Sou um jogador que gosta de ter a bola no pé, a nossa equipa está habituada a jogar dessa maneira. É magnifico para mim."

Segunda vitória na Liga Europa: "É sempre importante ganhar. Conseguimos três pontos muito importantes. Já levamos seis pontos de vantagem para o Zorya, estamos bem encaminhados [no grupo], mas ainda faltam jogos [para conseguir a qualificação]".