"Gaitán disse-me que jogaria no Benfica ou Braga"

António Salvador falou numa entrevista à NEXT, canal de televisão do clube que transmite na internet e que inaugurou novas instalações

Regresso de Carvalhal: "As sensações são muito boas. O Carvalhal é um bracarense, já treinou este clube comigo e infelizmente não concluiu o projeto. Porém, passados estes anos, o clube cresceu muito, ele cresceu muito e hoje é um dos melhores treinadores de Portugal e da Europa. Agrega todos à volta dele. Vai fazer um excelente trabalho nestes dois anos e, se possível, continuar além desse contrato."

Flamengo na jogada: "O segredo é alma do negócio e ouço muitas as pessoas que trabalham comigo e registo. A questão do treinador não foi preparada no final da época, já vinha a ser preparada logo que o Rúben Amorim saiu... e desde a saída do Custódio também. Dos vários nomes em cima da mesa, este foi o que sempre tive em mente. Não tínhamos nada contratualizado antes do final do campeonato, mas houve uma conversa antes, que foi de cavalheiros e que ele soube mantê-la, mesmo depois de o Flamengo o querer contratar. Financeiramente era muito melhor, é quase como o Rúben Amorim estar no Braga e estar no Sporting, mas ele já tinha dado a palavra e soube honrá-la Foi um casamento feliz."

Sobre Gaitán: "O Nico Gaitán tinha outras propostas, a ganhar valores que são incomportáveis para nós, mas esta questão da pandemia também ajudou o Nico a vir para Braga. O futuro dele pode passar por Portugal e isso facilitou o acordo. Numa conversa com ele, ele disse-me que jogaria no Benfica ou Braga. Foi fácil chegar a um acordo com um jogador talentoso, que ainda vai dar muito ao futebol português, até pela humildade que tem."