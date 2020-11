Gaitán de novo lesionado: os jogos que falha e data para o regresso

Extremo tem lesão no gémeo esquerdo e enfrenta nova paragem.

Gaitán voltou a lesionar-se, desta vez um problema muscular no gémeo esquerdo, e vai falhar vários jogos do Braga, isto mesmo levando em conta a paragem do campeonato no próximo fim de semana.

Depois de ter feito a estreia com a camisola arsenalista no jogo com o Zorya (no qual marcou um grande golo), isto após cerca de um mês a recuperar de uma rotura muscular na coxa direita, o novo prognóstico de paragem coloca o jogador, curiosamente, de novo na rota dos ucranianos, num duelo marcado para 10 de dezembro, na última jornada do Grupo G da Liga Europa.

Quer isto dizer que Trofense (dia 22, Taça de Portugal), Leicester (dia 26, Liga Europa), Farense (dia 29, oitava jornada) e AEK (3 de dezembro, Liga Europa) são jogos riscados na agenda do argentino, que, segundo as estimativas do corpo clínico, irá precisar entre três e quatro semanas de recuperação até ser devolvido a Carvalhal. Atendendo a que este é o segundo problema muscular do extremo, com naturais repercussões na sua condição física após mais um tempo longo de inatividade, Gaitán deverá mesmo precisar de um mês até ter autorização para competir ao mais alto nível. Antes do Zorya, há um jogo com o Belenenses (6 de dezembro) e essa é também uma data em que poderá regressar aos relvados.

O jogador argentino lesionou-se no aquecimento do treino realizado em Leicester, na sexta-feira, e a confirmação do problema só chegou com os exames feitos em Lisboa, antes do jogo com o Benfica.

Mais favorável é o prognóstico de recuperação de Ricardo Horta, também com problemas musculares, havendo a possibilidade de voltar a tempo do Trofense. Hoje, o plantel e staff vão ser testados à covid-19, Fransérgio incluído.