Futuro de Tormena não deve passar pelo Sporting

O Braga não recebeu qualquer proposta por Tormena vinda do Sporting, ao contrário de notícias que indicam que Rúben Amorim deseja voltar a trabalhar com um jogador si apreciado.

Fontes bracarenses rejeitam, a O JOGO, essa possibilidade, embora o central brasileiro, de 27 anos, esteja a suscitar fortes atenções do mercado internacional, conhecendo-se aproximações objetivas do Besiktas e, mais recentemente, dos russos do Krasnodar.

Tormena estará mesmo na porta da saída de Braga, ao fim de quatro épocas, já que os planos de Artur Jorge fazem-se, nesta altura, com outros quatro centrais: Fonte, Paulo Oliveira, Niakaté e Serdar. Apesar das propostas que têm chegado, António Salvador não tem facilitado a discussão, pedindo verba aproximada dos cinco milhões para libertar o atleta.