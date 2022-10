Fundo do Catar na SAD do Braga levanta dúvidas: "Não quero ser campeão a todo o custo"

António Duarte, António Pedro Peixoto, Ricardo Rio e António Costa aguardam esclarecimentos. Posição minoritária do Braga no capital social da SAD preocupa António Duarte e António Pedro Peixoto. Já o presidente da Câmara Municipal aguarda que o novo parceiro se pronuncie sobre o estádio.

A espuma do anúncio de que a Olivedesportos acertou a venda de uma participação de 21,67% do capital da SAD do Braga ao fundo Qatar Sports Investments (QSI), patrão atual do Paris Saint-Germain, desfez-se progressivamente nos últimos dias e destapou receios e até sinais de contestação entre os adeptos, como se verificou no jogo com o Saint-Gilloise, disputado na Bélgica, com a exibição de uma tarja com a seguinte mensagem: "esclavagistas cataris não são bem-vindos".

O clube tem respondido com silêncio, mas chegará o momento em que António Salvador vai explicitar, olhos nos olhos com os sócios, os contornos da futura parceria da QSI.