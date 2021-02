Fransérgio voltou a ser um atirador de elite frente ao FC Porto

A análise, um a um, feita por O JOGO aos jogadores do Braga na partida com o FC Porto (1-1), da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Matheus 4

Deu a melhor resposta logo na primeira intervenção, ao parar uma bomba de Sérgio Oliveira, e pouco depois borrou a pintura com um erro pouco comum, ao sair da área e cabecear para os pés de Taremi, que, de pronto, colocou a bola na baliza. Recompôs-se e começou a pagar juros com defesas seguras.



Esgaio 6

Num vaivém constante entre a defesa e o ataque, assinou a maior parte dos cruzamentos perigosos. Na reta final foi muito importante para pressionar a defesa portista.



Tormena 5

Nem sempre bem nas marcações, por vezes algo macio, quase aproveitou uma má saída de Diogo Costa para marcar, na primeira parte.

David Carmo 6

Estava a ser o elemento mais seguro da defesa, com ações eficazes a bloquear os remates dos adversários e a afastar o perigo, até sair com uma lesão grave.



Sequeira 5

Com pouco ritmo, por ter estado parado devido a lesão, demorou a entrar no jogo e arriscou pouco no ataque.



Fransérgio 7

Voltou a marcar aos portistas, outra vez com um remate potente na área, já depois de ter tentado o golo num cabeceamento. Na segunda parte, jogou mais perto do ataque e num lance serviu de forma exemplar Sporar, que criou perigo. Leva três jogos seguidos a marcar.