Fransérgio já viajou para França e o Bordéus tenta driblar o fair play financeiro

Transferência do médio apenas está dependente de um acordo entre os girondinos e a Liga francesa. Negócio poderá render 7,5 milhões de euros ao Braga

Fransérgio deixou de morar em Braga. O médio viajou na manhã desta quarta-feira para França e será anunciado como reforço do Bordéus mal o clube chegue a acordo com a Liga francesa em relação aos termos do pagamento da transferência.

O Braga acordou a venda do passe do jogador brasileiro por cinco milhões de euros, mais 2,5 milhões mediante o cumprimento de objetivos (sendo o principal a permanência dos girondinos no principal escalão), mas o Bordéus não poderá desembolsar mais do que 6,25 milhões até ao final da época por estar em incumprimento no que diz respeito ao fair play financeiro, pelo que a operação terá de ser bem explicada ao organismo que gere as ligas profissionais em França.

Sabedor de que não poderá gastar muito mais do que as receitas que ainda obtiver, o Bordéus acertou com Fransérgio um contrato válido por três épocas, com mais uma de opção se marcar presença em 70% dos jogos no último ano de ligação. O último jogo do brasileiro pelos arsenalistas verificou-se frente ao Sporting, na Pedreira.