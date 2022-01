Francisco Moura testa positivo à covid-19 e falha receção ao Marítimo

Lateral-esquerdo falha, pelo menos, a receção ao Marítimo. Galeno deverá ocupar o lugar no onze titular.

O Braga comunicou este sábado que Francisco Moura testou positivo à covid-19, pelo que vai falhar o duelo deste sábado frente ao Marítimo. O lateral-esquerdo, de 22 anos, terá de cumprir um período de isolamento de sete dias, pelo menos, o que não deixa já o jogador de fora do jogo com o Sporting, no próximo sábado.

Para o lugar de Francisco Moura, na partida que inicia às 18h00 e conta para a 22.ª jornada da Liga Bwin, deverá entrar Galeno.

O jogador junta-se aos lesionados Sequeira e Castro e aos castigados Al Musrati e Bruno Rodrigues.