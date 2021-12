Francisco Moura no FC Porto-Braga

Declarações de Francisco Moura após o FC Porto-Braga (1-0) da 14ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Temos de ser mais eficazes quando jogamos em campos de equipas como o FC Porto. Melhorámos na segunda parte, mas antes sofremos muito com as transições do FC Porto"

Elogios: "Hoje estiveram em campo seis jogadores da formação Braga, sinal de que o clube está a crescer. Perdemos com os três grandes? O foco é no trabalho diário"