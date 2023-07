José Fonte despede-se do Lille, antes de Braga: "Muito podia ser dito"

Internacional português vai reforçar arsenalistas, mas antes não quis deixar de enviar uma mensagem aos adeptos do clube francês

José Fonte já disse adeus ao Lille, clube que representou nas últimas cinco temporadas. O internacional português deixou uma mensagem nas redes sociais.

"Caros adeptos do Lille. Depois de cinco anos, o meu tempo como jogador do Lille chega ao fim. Muito podia ser dito, mas vou fazer um resumo simples. Posso dizer com orgulho que dei o meu melhor, até ao último segundo. Tentei ser uma influência positiva, um grande profissional, levar toda a gente na mesma direção, em direção ao sucesso. Juntos conseguimo-lo. Nunca vos esquecerei. Serei sempre grato pelo vosso amor, apreço e respeito. Obrigado ao Lille Olympique Sporting Club e à cidade. Obrigado. Vemo-nos um dia, das ruas de Lille. Força Lille", escreveu, na sua conta de Instagram.

Depois de cinco temporadas, quase 200 jogos e um par de títulos, Fonte deixa o Lille para regressar ao futebol português, mais de 15 anos depois. O campeão da Europa de 2016 vai reforçar o Braga, como O JOGO já avançou.