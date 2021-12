Declarações do treinador Carlos Carvalhal após o Braga-Estoril (2-0) da 13ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "O jogo foi difícil, fizemos uma primeira parte excelente, a ganhar 2-0, mas falhámos uma grande penalidade e mais duas ocasiões claras para marcar. Fizemos uma pressão muito efetiva e o Estoril teve muitas dificuldades em chegar à nossa baliza. Criámos espaços, circulámos a bola e justificámos se calhar ter sentenciado o jogo. Depois, houve a expulsão e o jogo muda. Com 10, é muito complicado, tivemos que baixar as linhas, aguentámos a pressão e mesmo com uma ou outra oportunidade do Estoril, fomos uns justíssimos vencedores.

Gorby e golos: "Foi importante a entrada do Gorby, outro miúdo da formação, é um dos nossos desígnios para a nossa passagem pelo Braga, marcámos 19 golos nos últimos cinco jogos em casa, sofremos três, uma prestação ofensiva bastante assinalável, há uma melhoria significativa de uns largos tempos para cá."

Acordo verbal com o Flamengo: "Disse-o uma vez na antevisão e não tenho mais nada a acrescentar."

Lesão de Castro: "Não é grave, é uma lesão muscular, completou o último jogo, depois sentiu uma pequena dor no gémeo, que aumentou depois. Vamos ver se dá para jogar na quinta-feira ou não. O Tormena, o Al Musrati, o Galeno e o Castro não jogaram hoje porque não estavam aptos, não foi para poupar para quinta-feira [Estrela Vermelha]".