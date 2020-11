Foi herói na Luz e agora termina a época: as palavras do Braga para Moura

Clube minhoto deixou nas redes sociais palavras de incentivo ao jovem jogador, vítima de uma grave lesão.

Francisco Moura lesionou-se, esta quarta-feira, no treino no joelho esquerdo e, depois de ser operado nos próximos dias, vai parar cerca de seis meses, informou o Braga. Nas redes sociais, o clube minhoto dedicou umas palavras ao jovem que, na ronda anterior, bisou na vitória (3-2) em casa do Benfica.

"Esta é só mais uma batalha para ser vencida e, não tarda, estarás de volta a encher de orgulho uma Legião inteira. Muita força, Moura: estaremos sempre a teu lado! Não há obstáculo que pare um verdadeiro guerreiro", surge escrito no Twitter.

O lateral/extremo esquerdo, que tem sido aposta frequente (oito jogos, entre campeonato e Liga Europa, e dois golos) do treinador, Carlos Carvalhal, sofreu uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior. O jogador de 21 anos será alvo de uma intervenção cirúrgica nos próximos dias e os responsáveis arsenalistas estimam uma paragem de seis meses.