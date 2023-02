"Fiz alguns dérbis e podem acreditar que é melhor do que um Sporting-Benfica"

Jota Silva e Sequeira com reencontro marcado na jornada 22 do campeonato

Fernando Pires, que representou o Braga nos anos 90 e jogou três épocas com Artur Jorge, antecipa "boa resposta" em Guimarães.

O Braga conseguiu, esta época, dar uma boa resposta nos jogos seguintes a momentos negativos, como sucedeu após as duas goleadas em Alvalade e as que sofreu no Dragão e, em casa, contra a Fiorentina.

Agora, depois de ser eliminado pela equipa italiana da Conference League, como será a reação do grupo liderado por Atrur Jorge no dérbi de Guimarães?