"Fiquei chateado por não ter jogado e cometi o erro de querer sair de Portugal"

Nemanja Petrovic jogou em Portugal e é um dos homens do surpreendente Backa Topola, no caminho do Braga, amanhã, na primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Champions.

No plantel do Backa Topola, adversário do Braga na terceira pré-eliminatória da Champions, há um jogador que já se sentou no banco na Pedreira. Falamos de Nemanja Petrovic, o lateral-esquerdo dos sérvios, defesa do Chaves na época 2016/17, onde só foi opção em dois encontros. A passagem pelo banco foi mais regular para o atleta, de 31 anos, agora uma figura intocável do adversário dos minhotos.

"Estou feliz pelo meu regresso a Portugal. Carrego comigo uma experiência fantástica de Portugal, aprendi muito nesse período. Agora farei o meu melhor com minha equipa para trazer um resultado positivo de Braga", conta Petrovic, reconhecendo a passagem ingrata por Chaves.

"Fiz um único jogo na Taça mas tinha contrato de duas épocas. Fiquei algo chateado por não ter jogado e cometi o erro de querer sair de Portugal, ao saber que jogaria emprestado na 2ª Divisão. Era novo, podia ter tirado outro proveito da segunda época", argumenta o lateral, que soube que ia ser pai em Chaves. Petrovic não esconde os méritos sérvios da equipa que defende pela quarta época consecutiva. "Fizemos história na última temporada. É um clube fantástico e com um futuro brilhante. Temos uma boa equipa com ótimo equilíbrio entre experiência e juventude. O nosso avançado Sasa Jovanovic foi eleito o MVP da última liga", partilha, identificando um perigo público, a pedir vigilância.

A disparidade de argumentos parece ser real em favor dos portugueses e Petrovic reconhece a fortíssima ambição dos minhotos. O Backa Topola aspira travá-la.

"Do Braga podemos esperar tudo! O campeonato português tem um nível muito superior ao nosso, o Braga é já habitual na fase de grupos das provas da UEFA e sabemos que querem muito chegar à Liga dos Campeões", sublinha Petrovic, dando conta do espírito dominante.

"Tudo é novo para nós e estamos muito felizes. Queremos mostrar quem somos e representar bem o clube e a Sérvia. A nossa cidade é tranquila e temos um estádio perfeito. Os responsáveis do Braga já o conheceram e adoraram as condições", garante.

Adorava Pizzi

Sobre os jogadores que conhece de Braga e também associa à sua passagem por Portugal há cinco anos, Petrovic cita alguns nomes. "As ameaças do Braga estão por todo o campo. Principalmente os irmãos Horta. Ainda há o Pizzi, que é fantástico, gostava imenso de o ver jogar no Benfica. Bruma é outro jogador excitante, há José Fonte com enorme experiência. Todos os jogadores estão ao mais alto nível. Não podemos deixar nada por mostrar da nossa força e potencial para fazer frente a eles", avisa.