"Final de Dublin? Sinceramente, não me lembro desse jogo. Era muito novo"

Abel Ruiz estreou-se a marcar pelo Braga no Ibrox, mas isso não chegou para evitar a reviravolta operada pelos escoceses em 2019/20. Aposta agora em algo diferente.

De regresso ao estádio onde marcou o primeiro golo com a camisola do Braga, na época 2019/20, na derrota por 3-2 frente ao Rangers, Abel Ruiz está a revelar-se, esta temporada, fundamental na caminhada internacional dos minhotos, tendo mais finalizações na Liga Europa (três) do que na Liga Bwin (duas). "Vou tentar marcar golos. Tento sempre ajudar a equipa e estou com muita confiança; se marcar, será bom", revelou o internacional espanhol, com lugar garantido no onze de Carlos Carvalhal para o embate desta noite.

Autor do golo que derrotou os escoceses na Pedreira, o ponta-de-lança não negou, por vivência própria, as dificuldades de jogar num estádio como o Ibrox. "Os que estiveram aqui há dois anos têm essa experiência. Estávamos a ganhar por 0-2, eles acreditaram e acabámos por perder o jogo. O Rangers tem adeptos que puxam pela equipa desde o primeiro minuto", lembrou, mostrando-se confiante que a história será agora diferente. "A nossa equipa está com muita confiança. Vimos de uma vitória em casa perante o Rangers e também de um bom triunfo em Vizela. Além de confiança, temos muita ambição para este jogo. Temos que dar tudo amanhã [hoje], num jogo muito importante para nós e para o clube."

Não só pela experiência de há duas temporadas, mas também pela necessidade de virar o resultado da primeira mão, Abel Ruiz disse conhecer a estratégia que a equipa escocesa vai tentar aplicar esta noite. "O Rangers vai entrar com tudo, mas nós também. A nossa equipa procura sempre vencer em qualquer campo; é isso que temos na cabeça, é com essa ideia que vamos procurar o golo."

Ficar ligado à história do Braga é algo que seduz o jogador espanhol, que tinha 11 anos quando a equipa minhota disputou a final da Liga Europa, perdida para o FC Porto, em Dublin. "Sinceramente, não me lembro desse jogo, porque era muito novo. Mas sei que foi um momento marcante na vida do clube. Agora, também podemos ficar na história do Braga e é por isso que vamos lutar no jogo de amanhã [hoje]."