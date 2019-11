Final da Libertadores entre Flamengo e River Plate origina uma polémica em Braga

Autarquia cedeu a Praça do Município para a transmissão do encontro. Braga mede forças com o Gil Vicente às 18:30.

A final da Taça Libertadores, entre Flamengo e River Plate, originou uma polémica em Braga. Isto porque a autarquia cedeu a Praça do Município para a transmissão do encontro, medida que não agradou ao clube minhoto.

"Foi pois com surpresa que o Braga recebeu a notícia de que a autarquia colaborou na organização e cedeu a Praça do Município para a transmissão da final da Taça dos Libertadores entre o Flamengo e o River Plate", escreveu o clube presidido por António Salvador em comunicado.

O Braga, recorde-se, mede forças com o Gil Vicente também no sábado, partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal com início marcado para as 18h30.

"O Braga não ignora a relevância que outros jogos possam ter e respeita e abraça todas as comunidades que integrem a nossa cidade, como é o caso da comunidade brasileira", surge mencionado. "O que este clube não compreende e não pode aceitar é que os altos representantes do nosso Município desrespeitem, com estas estratégias, a relação institucional que o Braga tanto tem feito para estreitar".

O pontapé de saída da Taça Libertadores está marcado para as 20:00 de Portugal continental.

Eis o comunicado na íntegra:

"Como é público, o SC Braga disputa amanhã, sábado, às 18h30, um importante jogo a contar para a Taça de Portugal, decisivo para a sua continuidade na prova e para a representação da cidade naquela que é a Prova Rainha do futebol português. O duelo minhoto com o Gil Vicente FC seria, no plano teórico, o grande evento desportivo do dia e do fim-de-semana em Braga, devendo mobilizar a cidade no apoio ao seu Clube, numa simbiose que é fundamental para que os objetivos sejam alcançados e para que o fator casa possa, como se espera, fazer a diferença.

Foi pois com surpresa que o SC Braga recebeu a notícia de que a autarquia colaborou na organização e cedeu a Praça do Município para a transmissão da final da Taça dos Libertadores entre o Flamengo e o River Plate, percebendo ainda com maior estranheza que o evento se inicia às 18 horas e que mereceu divulgação e apelos à participação através das redes sociais do Presidente da Câmara Municipal de Braga e do seu vereador João Rodrigues.

O SC Braga não ignora a relevância que outros jogos possam ter e respeita e abraça todas as comunidades que integrem a nossa cidade, como é o caso da comunidade brasileira, com a qual se têm estabelecido vários contactos e reuniões no sentido de aproximar esta franja importante da nossa sociedade, à qual tão bem desejamos e que queremos que sinta e apoie o SC Braga como o seu emblema em Portugal.

O que este Clube não compreende e não pode aceitar é que os altos representantes do nosso Município desrespeitem, com estas estratégias, não apenas a relação institucional que o SC Braga tanto tem feito para estreitar, mas acima de tudo afrontem a grande maioria dos cidadãos que têm no SC Braga o seu símbolo e que veem o jogo do grande emblema desportivo da cidade ser secundado para que se faça a promoção de uma final sul-americana.

O Município de Braga escolheu não divulgar o SC Braga x Gil Vicente FC. Este é um facto objetivo, perante o qual só se pode esperar uma resposta por parte dos bracarenses que sentem o seu Clube, que é a presença em massa no Estádio Municipal e o apoio incansável à equipa para que possamos dar continuidade à nossa caminhada na Taça de Portugal".