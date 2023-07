Filho de Alan concretiza "sonho" e reforça a equipa sub-23 do Braga

Rodrigo Silva brilhou ao serviço dos juniores do Paços em 2022/23.

O Braga anunciou esta quinta-feira a contratação de Rodrigo Silva para a equipa de sub-23. Trata-se de um avançado de 18 anos que na última temporada alinhou nos juniores do Paços, onde brilhou com 16 golos. O contrato entre as partes é válido até 2026.

Rodrigo Silva é filho de Alan, antigo craque do clube minhoto e agora e diretor de relações institucionais, e já tinha passado pelos escalões de formação do Braga. "É um orgulho enorme poder voltar a vestir as cores do Braga. Ter esta oportunidade é sinal que o meu trabalho está a ser reconhecido. Assinar este contrato é um sonho tornado realidade, desde criança que sonho com este momento e é muito gratificante", afirmou.

"Os meus objetivos passam por dar o máximo para ajudar sempre a equipa a alcançar os objetivos propostos. Depois, tenho o sonho de conseguir chegar à equipa principal do Braga e estrear-me", vincou, descrevendo-se como "um jogador muito rápido, que gosta de jogar com a bola no pé."