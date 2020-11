Joga no Braga e é comparado a Diogo Jota: "Não sei como não joga em Inglaterra"

Carlos Carvalhal diz que Ricardo Horta é muito parecido com Diogo Jota. Abre também a porta da Premier League a Carmo e Paulinho.

Há cada vez mais sinais de que o Braga vai estar muito ativo nas próximas janelas de mercado.

A época que a equipa de Carlos Carvalhal está a protagonizar, servindo como último exemplo o jogo com o Leicester - empate 3-3 na Pedreira -, coloca vários jogadores na vitrina e o próprio treinador faz questão de potenciar e apontar os valores emergentes ou já consagrados dos minhotos ao principal mercado futebolístico europeu, ou seja, a Premier League.

"Não sei como o Ricardo Horta não joga em Inglaterra, porque ele é muito parecido com o Diogo Jota. Marca muitos golos e é muito forte", analisou Carlos Carvalhal ao jornal "The Sun".

O rendimento da equipa arsenalista perante o Leicester acabou por suportar a afirmação do treinador, feita antes do jogo, porque Ricardo Horta foi um dos jogadores que esteve em destaque ao assistir Paulinho no segundo golo. Mas não foi apenas o extremo a merecer os elogios do treinador arsenalista. "O Paulinho é um bom avançado. Na último verão foi apontado ao Aston Villa e ao Tottenham", lembrou Carlos Carvalhal, que depois se virou para outro jogador cada vez mais bem cotado e com uma revelação pelo meio. "O David Carmo é um dos jogadores com futuro. No verão esteve muito perto de rumar à Bundesliga. Acredito que saia no final desta temporada, quem sabe para Inglaterra", deixou no ar o treinador sobre o defesa-central, que recentemente renovou contrato (até 2025) e viu a cláusula de rescisão subir para os 40 milhões de euros, uma espécie de sinal dado ao mercado. O interesse que David Carmo despertou em clubes alemães é o dado novo da questão, porque apenas se sabia que a Roma, de Itália, estava atenta ao seu percurso e tinha até tentado uma negociação.

Certo é que o jogo do Braga com o Leicester não podia ter sido melhor chamariz para Inglaterra e talvez Paulinho, agora o jogador do clube com mais golos nas provas europeias, tenha sido o mais beneficiado. O goleador esteve no radar de Aston Villa, Wolverhampton, Fulham e West Bromwich, mas todos eles queriam um empréstimo com opção de compra, cenário que poderá mudar em breve.