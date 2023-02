Fevereiro coloca plantel do Braga à prova e "Alvalade pode criar um trauma"

Equipa minhota tem uma agenda preenchida e exigente neste mês. Entrada com o pé esquerdo no ciclo. A equipa de Artur Jorge vai jogar este mês o futuro na Taça e na Conference League, duas provas em que tem objetivos ambiciosos. Mexidas no plantel são pontos de interrogação em relação ao rendimento.

Oito jogos em quatro semanas, intervalos de recuperação mais curtos e duas competições a eliminar. Fevereiro é um mês louco para o Braga em termos competitivos e vai colocar à prova a valia do plantel de Artur Jorge, bem como os desejos ambiciosos da equipa em competições como a Taça de Portugal e a Conference League.

O arranque deste ciclo exigente não correu da melhor forma, com uma derrota estrondosa em casa do Sporting, e esse resultado deixou o conjunto arsenalista mais pressionado para o calendário que se segue.